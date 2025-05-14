《遼寧美》對接港澳　講好中國故事

遼寧省社科聯一行與香港中文大學管理學系署理系主任楊海濱、中國語言及文學系副系主任陳煒舜交流。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月14日電／據大公報報導，遼寧省域品牌敘事研究創新成果的代表性作品《遼寧美 1.2億年前的生命奇觀》5月7日在香港面向全球首發，受到廣泛關注。出版方遼寧科技出版社的數據顯示，新書發售當天就創下了出版社單日銷量的新紀錄。項目的策劃者、遼寧省社科聯主席關蓉輝表示，“遼寧美”不僅面向中國、更面向世界。



此次遼寧省社科聯赴港澳學術交流團一行四人，5月6日至10日在港澳期間行程密集，與此間傳媒機構、高等院校、社會團體和產業園區等深度對接。在香港大公文匯傳媒集團，遼寧省社科聯一行與集團相關負責人座談，並表示“省域品牌是一個省份經過長期發展形成的具有高度辨識度和影響力的品牌形象。下一步遼寧將與港澳地區社科界加強聯繫，講好‘遼寧美’等省域品牌故事。”關蓉輝介紹相關研究構想，與大文集團共同簽署戰略合作協議。未來，雙方將致力共同推動遼寧和香港社會科學界多領域的交流合作，推動環渤海經濟圈與粵港澳大灣區協同發展。



遼寧省社科聯此行還與港澳多間高校開展了精準有效的對接座談，特別是在學術交流、人才培養、學科共建、科研互鑒等領域，香港與澳門將成為遼寧省域品牌敘事研究創新項目成果“走出去、引進來”雙向互動的首選之地。



香港樹仁大學歷史學系副教授區志堅指出，這一項目對推動香港歷史文化及科技知識傳播具有重要借鑒意義，其中以圖像、文字等方式建構區域品牌形象的敘事研究，構成了“講好中國故事”的重要載體。