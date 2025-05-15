戚嘉林答中評：統一是世代中國人的追求

統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林（中評社圖片） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林日前在2025年兩岸關係研討會上接受中評社記者提問時指出，統一是幾千年來留在我們中國人身上的基因，是世世代代中國人的追求。統一是民族意志，是道德層次很高的大一統事業。



被問及“統一對台灣同胞有哪些好處”，戚嘉林告訴中評社記者，統一是一個民族意志，是道德層次很高的大一統事業，更是一個民族的光榮事業。兩岸同胞同文同種，2500年前，秦始皇創立了大一統的國家，中華民族大一統的意志延續至今。在抗日戰爭時代，許多台灣志士雖然接受的是日本教育，但是血濃於水，生死一線間他們毅然選擇武裝抗日，這是出於民族感情的召喚，他們並不會去想抗日的好處。



“台灣同胞應該多來大陸看看，多瞭解兩岸是同文同種的民族，多看看我們如此遼闊的江山。”戚嘉林說，兩岸同胞都是中華民族的一份子，我們理應追求民族的統一。經濟會是統一非常有利的基礎，兩岸的經濟力量整合後，整個工業現代化會更上一層樓，與之相應，我們的軟實力也會更上一層樓。



戚嘉林指出，統一是幾千年來留在我們中國人身上的基因，也是世世代代中國人的追求。歷史上即使有分裂，但最後還是走向了統一，分裂是暫時的。相信台灣很多年輕人受到歷史感染後，也會不自覺地走上統一的道路。



今年是抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，談及這對兩岸的意義，戚嘉林向中評社記者表示，抗日戰爭的勝利有台灣同胞的一份貢獻，這是兩岸共同的歷史記憶。在日據時期，台灣遭日本殘酷侵凌殖民統治50年，50年間台灣抗日非常慘烈。在全民族抗日戰爭中，台灣同胞積極參與祖國的偉大衛國戰爭，有許多可歌可泣的事跡。



戚嘉林指出，因為長達二三十年的錯誤歷史教育，整個台灣社會得了“歷史失憶症”，許多台灣同胞對於歷史並不瞭解。“今年是抗日戰爭勝利80周年，我們要恢復這些歷史真相，好好普及這一段歷史，讓台灣同胞知道這段歷史，共構兩岸同胞的歷史記憶。”