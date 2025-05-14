大專社工老師看祖國　首發團下周訪廣州

“香港大專社工老師看祖國｜‘心連心’交流團”昨日下午舉行啟程禮。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月14日電／據大公報報導，為推動香港大專社工老師對國家事務的認識，加強香港與內地社會工作學術界的交流，勞工及福利局、社會福利署、香港社福界心連心大行動以及心連心學院，今年聯合舉辦香港大專社工老師看祖國一系列活動。為期三日的首發交流團昨日下午舉行啟程禮，預計首發團本月20日出發廣州，來自本港17間大專院校的社工老師參與。



師生互動 參觀樂齡科技企業



“香港大專社工老師看祖國─‘心連心’交流團”昨日下午舉行啟程禮。心連心學院院長譚贛蘭致辭時介紹，首發團將會在本月20日至22日展開，為期三天，有約50位大專院校社工老師參加，來自17間大專院校，包括香港大學、港專學院、香港樹仁大學、香港城市大學等。團員將探訪廣州，包括與社會福利相關的政府部門、社福機構的服務單位交流，並與中山大學社工專業的老師及學生互動，瞭解社會工作理論在廣州的實踐等內容，亦會參觀樂齡科技相關展館或企業等。



勞工及福利局局長孫玉菡在致辭時表示，這次三天的交流團，重點是要認識國家、更清楚國情，他稱根據過往“香港萬千社工看祖國”的經驗，大家出發後發現很多事情以遊客身份未必看得到，或單純跟一個對口院校交流時未必看到，希望此次能更深入交流。



孫玉菡表示，政府對社福投放很大，認為只要大家團結齊心，沒有什麼問題是解決不到的，包括老齡化帶來的挑戰等問題，也不是不可克服。他認為，本港在社工發展方面，目前面對最大的困難，包括人手不夠，以及需要找到接班人，希望未來更多年輕人選擇社工專業。



此外，孫玉菡提到，社工註冊局的委員會成立後短時間內進行大量工作，希望做好實務工作，通過密切溝通，確保院校關於社工課程的設計、教學資料和培訓，可以與社工註冊局無縫溝通。