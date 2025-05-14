宇樹機器人G1引入香港　跳舞表演吸人潮

中評社北京5月14日電／據大公報報導，本港企業Xlife Robot昨日宣布引進內地宇樹科技研發的人形機器人G1（命名Bobby），G1系列將透過“機器人即服務”（RaaS）模式提供租賃方案，結合模組化設計與開放式API接口，為企業提供高度客製化解決方案。



Xlife Robot創辦人鄭海名表示，希望以娛樂和人性化的設計帶動本港消費氣氛。該機器人目前已成功應用於零售、餐飲及物流等領域，包括餐點備製與送餐自動化。＼大公報記者 華夢晴



在發布會現場，人形機器人G1展示了高度的互動性，不僅可順利完成揮手、握手等動作，亦能與現場觀眾進行簡單互動。鄭海名表示“目標是激活經濟”，現時香港經濟市況未如理想，首階段將聚焦服務業與零售業，透過機器人打卡、引流等互動功能吸引顧客，後續擬拓展至特定服務業場景。他又指工業生產領域因功能限制暫未列入應用範圍。



鄭海名表示，機器人將側重娛樂化編程，例如編排機器人街頭舞蹈、表演或扮演角色等互動形式吸引市民及遊客參與。他續指，有別於傳統機器人的冰冷形象，團隊機器人取名為Bobby，並將拍攝短片塑造其性格特徵，希望透過擬人化及個性化，讓機器人更貼近市民。



租借費3小時8800元



被問到如何吸引內地遊客，鄭海名表示，計劃推出差異化編程。他解釋香港作為國際窗口，機器人表演將不只局限於傳統舞蹈，更會融入韓流等海外流行元素，借此吸引遊客打卡分享至社交平台，並期望以類似“追星”模式培養粉絲群，形成持續話題熱度，從而帶動本地觀光熱潮。