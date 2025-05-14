澳門政界：加強與葡西語國家全方位合作

中評社北京5月14日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前在澳門與工商界人士座談，對港澳工商界和企業家提出四點希望。澳門政府官員表示，將深化政府改革、優化營商環境，加強與葡語、西語國家合作，推動澳門經濟多元發展。澳門工商界人士指出，未來將積極推動經濟多元發展，並把握橫琴粵澳深度合作區機遇，助力澳門融入國家大局，打造青年人才集聚新高地。



立法會主席高開賢表示，在國家日益強大、邁向民族偉大復興的新征程上，港澳更要在反干預、反制裁和維護國家安全和發展利益的時代潮流中，與國家攜手同行，共同邁向美好的未來，不斷開創“一國兩制”事業高質量發展的新局面。



改善民生鞏固社會穩定



行政法務司司長張永春表示，將充分發揮特區政府近期成立的有關領導及協調機制的作用，轉變政府管治方式，優化營商環境，為澳門工商界和外來投資者興業創業、促進澳門經濟適度多元發展創造更好的條件。同時進一步加強與葡語、西語國家的全方位合作，充分發揮澳門作為中葡平台的作用，與橫琴合作區加快籌建中國─葡語（西語）國家經濟貿易服務中心，為中國、葡語及西語國家的企業提供有針對性的多元化服務，促進中國與有關國家的經貿合作關係，服務澳門及國家發展。



社會文化司司長柯嵐指出，社文團隊始終牢記習主席的“四個著力”要求，根據夏主任的工作指導意見，在行政長官的領導下，發揚“敢於鬥爭”的精神，堅定對國家發展的信心，堅定支持國家的立場與行動，築牢國家安全意識，在大是大非面前做到立場堅定、旗幟鮮明。



運輸工務司司長譚偉文認為，面對現今複雜多變的國際形勢，衹有背靠祖國勇於鬥爭，才能贏得發展。運輸工務團隊認真貫徹落實習近平主席的系列重要講話精神，深入領會夏主任的指導意見，將在海域規劃、基礎建設及區域合作中採取有效措施，推動城市有序發展，以民生改善鞏固社會穩定。