推動澳門適度多元發展刻不容緩

中評社北京5月14日電／據大公報報導，5月13日上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在澳門中聯辦聽取工作匯報。下午，夏寶龍結束在澳門為期六天的考察調研，離開澳門返回內地。



澳門特區行政長官岑浩輝昨日在政府總部會見傳媒，提出七方面工作跟進，強調特區政府將切實履行好治理澳門特區重要職責，積極貫徹落實習近平主席系列重要講話精神，以夏主任“四點希望”為重要指導，團結帶領社會各界，推動具有澳門特色“一國兩制”事業高質量發展。＼大公報記者 吳俊宏（文） 林良堅（圖）澳門報導 林良堅、融媒組（視頻）



此次考察調研，夏寶龍與澳門特區行政長官岑浩輝及澳門特區行政、立法、司法機構負責人見面交流，並與愛國愛澳社團代表、部分澳區全國人大代表和全國政協委員、立法會主席及全體立法會議員、澳門工商界人士交流、座談。



夏寶龍參觀考察了媽閣廟、海事博物館、大熊貓館、偉龍馬路地段及原海洋世界和原馬場用地等，深入瞭解澳門多元產業發展用地規劃情況；考察青茂口岸和林則徐紀念館等，深入瞭解澳門通關便利化、愛國主義教育和文化建設情況；亦到橫琴粵澳深度合作區考察橫琴金融島、中醫藥科技產業園入駐企業及園區配套生活區，考察澳門旅遊大學並與學校師生互動交流。



加力推進橫琴合作區建設



在與澳門工商界人士座談時，夏寶龍對港澳工商界和企業家提出四點希望：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍、擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。