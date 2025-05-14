湯加附近海域發生6.4級地震

中評社北京5月14日電／據新華社報導，努庫阿洛法消息：南太平洋島國湯加內亞富鎮以西137公里處海域14日發生6.4級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間14日17時15分（北京時間14日12時15分），震中位於南緯18.720度，西經175.283度，震源深度243.1公里。



太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。



湯加位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。



