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湯加附近海域發生6.4級地震
http://www.CRNTT.com   2025-05-14 17:24:09


　　中評社北京5月14日電／據新華社報導，努庫阿洛法消息：南太平洋島國湯加內亞富鎮以西137公里處海域14日發生6.4級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。

  據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間14日17時15分（北京時間14日12時15分），震中位於南緯18.720度，西經175.283度，震源深度243.1公里。

  太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。

  湯加位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。


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