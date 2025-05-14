敘利亞政權領導人將不參加阿盟峰會

中評社北京5月14日電／據新華社報導，敘利亞媒體12日報導，敘政權領導人艾哈邁德·沙拉將不參加定於17日在伊拉克首都巴格達舉行的阿拉伯聯盟峰會。



敘利亞新聞電視台報導，敘外交部門負責人阿薩德·哈桑·希巴尼將率代表團出席阿盟峰會。這次峰會預計將重點討論加沙地帶重建和巴勒斯坦問題。沙拉的辦公室發表聲明證實這一消息，但沒有說明他不去巴格達參會的原因。



據路透社報導，伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達尼4月向沙拉發出參會邀請，但招致伊拉克國內什葉派反對，因為遜尼派出身的沙拉在伊拉克有“恐怖主義案底”，仍有針對他的逮捕令。伊拉克國民議會329名議員中，至少57人聯名上書，要求政府禁止沙拉前來參會。伊拉克前總理努裡·馬利基等多名什葉派“大佬”公開發聲，反對沙拉來訪。



2003年美國入侵伊拉克後，沙拉從敘利亞前往伊拉克，加入“基地”組織，後被捕並被關押多年，2011年因“證據不足”獲釋。沙拉後來回到敘利亞，組建“敘利亞沙姆解放武裝”的前身。該武裝去年12月8日宣布“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”。沙拉今年1月出任敘新政權領導人。



按照路透社說法，敘新政權試圖獲得地區國家和國際社會承認，與土耳其和遜尼派海灣國家沙特阿拉伯以及卡塔爾走得較近，但與什葉派為主的伊拉克等國關係微妙。