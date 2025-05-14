國台辦：祖國統一的歷史大勢不可阻擋

中評社北京5月14日電／據新華社報導，5月7日，習近平主席在對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典之際，在俄羅斯媒體發表署名文章，強調“無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋”，受到海內外包括台灣輿論高度關注。國務院台辦發言人陳斌華14日在例行新聞發布會上答問表示，習近平主席在俄羅斯媒體發表的署名文章，鄭重宣示祖國統一的歷史大勢不可阻擋，彰顯了我們的戰略定力和堅定意志，釋放了鮮明的政治信號。



陳斌華表示，我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決有力打擊“台獨”挑釁行徑，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅決反對外部勢力干涉，廣泛團結台灣同胞，共同推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一進程，致力塑造祖國必然統一大勢。



他指出，台灣是中國的神聖領土。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向。儘管當前民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，加緊勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，導致兩岸關係緊張、破壞台海和平穩定，但改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和基本格局，更阻擋不了祖國終將也必將統一的歷史大勢。希望廣大台灣同胞順應歷史大勢，與大陸同胞共同反對“台獨”分裂和外來干涉，為實現祖國統一和民族復興不懈努力。



習近平主席在俄羅斯媒體發表的署名文章強調：“今年也是台灣光復80周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。”



陳斌華在答問時說，習近平主席在俄羅斯媒體發表的署名文章，闡明了中國政府在台灣問題上的嚴正立場。台灣自古屬於中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚。1895年4月，因甲午戰爭落敗，清政府被迫割讓台灣及澎湖列島。1943年12月1日，中美英三國政府發表《開羅宣言》宣布，三國之宗旨在使日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國。1945年7月26日，中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申“開羅宣言之條件必將實施”。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。同年10月25日，中國政府宣告“恢復對台灣行使主權”，並在台北舉行“中國戰區台灣省受降儀式”。由此，通過一系列具有國際法律效力的文件，中國從法律和事實上收復了台灣。1971年通過的聯大第2758號決議，充分反映、鄭重確認一個中國原則，即世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分。