商務部新聞發言人答記者問

中評社北京5月14日電／據央視網報導，據商務部網站消息，商務部新聞發言人就開展加強戰略礦產出口全鏈條管控工作應詢答記者問。



問：我們注意到，近日國家出口管制工作協調機制辦公室部署開展了加強戰略礦產出口全鏈條管控工作，請問全鏈條管控是出於什麼考慮？後續將重點開展哪些工作？



答：戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範戰略礦產非法外流，需要對產供鏈各個環節加強管控。國家出口管制工作協調機制辦公室5月12日在湖南省長沙市召開專門會議，對商務部、工業和信息化部等10個部門和內蒙古、江西等7個省份的地方主管部門進行了全面工作部署。



戰略礦產管控需從源頭入手，加強開採、冶煉、加工、運輸、製造、銷售、出口全鏈條管控，才能有效嚴防戰略礦產非法外流。各部門需分工協作，抓實日常監管，及時發現風險隱患，對於鋌而走險、頂風作案的，發現一起，查處一起；各地方要壓實屬地監管責任，全面摸排本地區相關經營主體，掌握戰略礦產生產經營情況及流向，指導屬地企業提高合規意識和能力，確保戰略礦產管控措施得到有力執行。



各部門認為，對戰略礦產實施全鏈條管控至關重要，將按照分工，切實履行監管和執法責任，不斷完善信息追溯和常態化管理機制，確保各環節管控不缺位、無死角、無遺漏，從嚴懲處違法違規案件，持續強化監管與執法威懾。相關地方主管部門將加快開展本地區戰略礦產相關企業註冊登記和台賬記錄工作，並通過持續開展的管制政策宣講、出口風險提示和監督檢查等工作，確保管控措施落實到位，切實維護國家安全和發展利益。