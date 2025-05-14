古巴譴美將古列為“反恐行動不合作國家”

中評社北京5月14日電／據新華社報導，古巴外長羅德里格斯13日強烈譴責美國再次將古巴列入“反恐行動不合作國家”名單，認為美方此舉再次暴露其“眾所周知的雙重標準”。



羅德里格斯在社交媒體發布聲明說，美國國務卿魯比奧一向靠編造謊言為他打壓古巴人民的政策找借口，並指出美國本國機構在2024年曾提出相反證據，證實古巴在反恐領域的合作。



他還質問“美國政府是否對那些在美國境內策劃、資助及實施反古巴恐怖活動的人採取過任何行動”，並諷刺美國更應該列出一份受特殊利益集團操控、撒謊和腐敗的美國政客名單。



當日早些時候，美國國務院發言人塔米·布魯斯在一份聲明中說，由於2024年古巴未與美方在反恐事務上進行全力合作，特別是在境內藏有多名美國通緝犯的問題上拒絕對話，美國政府將古巴重新列為“反恐行動不合作國家”。該決定將禁止向古巴銷售或授權出口國防物資和相關服務。



1959年古巴革命後，美國政府對古巴採取敵視政策。1962年，美國對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。2015年，兩國正式恢復外交關係。同年，美國將古巴移出“反恐行動不合作國家”名單。2017年1月特朗普入主白宮後，美國政府收緊對古巴政策。2020年，古巴再次被美國政府列為年度“反恐行動不合作國家”。2024年，拜登政府又將古巴從這一名單中移除。