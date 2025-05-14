跨越山海　中拉十年合作跑出“加速度”

中評社北京5月14日電／據央視新聞報導，中拉論壇是中國同拉美和加勒比國家開展互利合作的重要平台，中拉論壇第四屆部長級會議5月13日在北京舉行。恰逢中拉論壇正式運行十周年，本屆會議有著承上啟下的重要意義。在國際形勢變亂交織、和平與發展事業面臨挑戰的大背景下，中拉如何攜手推動“全球南方”團結自強？又是什麼樣的內在動力助推中拉關係跑出“加速度”？來看記者觀察。



本屆部長級會議上，中國同拉美和加勒比國家就基礎設施、科技、農業等多項重點領域合作，達成未來三年的行動計劃，為中拉整體合作提供詳細路線圖，中拉雙多邊合作再度提質升級。



巴西總統盧拉、哥倫比亞總統佩特羅和智利總統博裡奇率領重量級訪華團出席會議，突顯拉方對中拉合作的高度重視。



十年前，在北京舉行的中拉論壇首屆部長級會議，正式開啟中拉關係雙邊合作與整體合作並行互促的新階段。十年來，中拉利益融合不斷取得新收穫。2024年，中拉貿易額首次突破5000億美元，是本世紀初的40多倍，共建“一帶一路”大家庭中的拉美和加勒比國家超過20個。巴西美麗山特高壓輸電線路、秘魯錢凱港、牙買加南北高速公路等一批重大基礎設施項目穩步推進。截至去年11月，中國在拉美已有5個自貿夥伴。隨著自貿紅利的不斷釋放，超過90%的智利車厘子銷往中國，尼加拉瓜蜂蜜、洪都拉斯白蝦等拉美特色農產品不斷豐富“中國餐桌”，厄瓜多爾賣出的每100輛汽車中，就有37輛來自中國。



中拉團結合作打造20億人口量級跨太平洋超級大市場，為中拉各自發展振興提供不竭動力，為中拉無懼任何訛詐打壓提供信心、底氣。專家表示，中拉雙方發展關係的意願非常強烈，而且機制日益地完善、經驗日益豐富，內生動力非常強勁。中拉合作維度不斷拓展，特別是中國和巴西提出了政治解決烏克蘭危機的“六點共識”，發起成立“和平之友”小組，讓更多的“全球南方”國家發出自己的聲音。在面對外部世界環境的衝擊以及內部一些挑戰的時候，只要雙方按照目前的路線圖走下去，一定能夠為動蕩不安的世界注入更多的確定性和穩定性。