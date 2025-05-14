《國務院2025年度立法工作計劃》印發

中評社北京5月14日電／據央視網報導，經黨中央、國務院同意，國務院辦公廳日前印發《國務院2025年度立法工作計劃》（以下簡稱《國務院立法計劃》）。



《國務院立法計劃》提出，國務院2025年度立法工作的總體要求是，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平法治思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，統籌推進國內法治和涉外法治，深化立法領域改革，加強政府立法審查，堅持立改廢釋並舉，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，提高立法質量，完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，發揮好法治的引導、推動、規範和保障作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實法治保障。



《國務院立法計劃》強調，認真學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，堅持改革和法治相統一，突出立法重點，以高質量立法服務保障黨和國家工作大局。一是在推動高質量發展、構建高水平社會主義市場經濟體制方面，列明國家發展規劃法草案、金融法草案、招標投標法修訂草案等；二是在加強政府自身建設、深入推進依法行政方面，制定政務數據共享條例，修訂行政法規制定程序條例等；三是在實施科教興國戰略、建設社會主義文化強國方面，列明商標法修訂草案，制定全民閱讀促進條例等；四是在增進民生福祉、提高人民生活品質方面，列明社會救助法草案、醫療保障法草案、道路交通安全法修訂草案等；五是在推動綠色發展、促進人與自然和諧共生方面，列明水法修訂草案，制定生態環境監測條例、修訂自然保護區條例等；六是在健全國家安全法治體系、建設更高水平平安中國方面，列明食品安全法修正草案、監獄法修訂草案等；七是在加強涉外法治建設、完善涉外法律法規體系方面，列明對外貿易法修訂草案，制定實施《中華人民共和國反外國制裁法》的規定、商事調解條例等。同時，《國務院立法計劃》還對進一步全面深化改革、加快政府職能轉變、維護國家安全、加強涉外法治急需的立法項目和推進國防軍隊建設等立法項目，作了概括性安排。



《國務院立法計劃》要求，國務院各部門要切實加強組織領導，確保高質高效完成各項立法任務。司法部要加大統籌組織協調力度，進一步強化政府立法審查職能，全面推進立法工作計劃落實。