卡塔爾各界歡迎加強與香港合作

中評社北京5月14日電／據新華社報導，卡塔爾政商界人士12日對來訪的中國香港特別行政區代表團表示，期待加強兩地交流，推動貿易和投資合作。



中國香港特別行政區行政長官李家超11日至12日率團訪問卡塔爾，推介香港，探討合作。



卡塔爾財政大臣阿里·本·艾哈邁德·庫瓦裡12日在出席主題為“攜手共贏”的交流活動時致辭說，香港是通往亞洲的門戶，多哈是通往中東的門戶，兩地均在全球扮演重要角色，為商業和金融業提供友好環境。在當今許多傳統關係和國際規範處於變化之際，兩地經濟體必須繼續保持彼此開放，期待代表團此行能夠進一步促進兩地之間的貿易和投資。



卡塔爾商會主席謝赫哈利法·本·賈西姆·阿勒薩尼致辭說，期待進一步加強雙方在各領域的合作，尤其是私營部門，主要包括貿易、金融和投資等領域。希望代表團借此機會瞭解卡塔爾各領域投資前景，卡方鼓勵卡塔爾企業家和投資者積極探索在香港投資的機會。



李家超12日對新華社記者表示，代表團的商貿代表有50多人，包括20多位來自內地7個省區的企業家。這展現了香港在“一國兩制”下內聯外通的優勢，發揮香港“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，用好香港“引進來、走出去”的橋梁作用，展示香港與內地優勢互補，以協同效應開拓更多商機，為中東以及世界提供全方位供應鏈管理服務。



李家超說，卡塔爾是香港在中東的第三大貿易夥伴，此次訪問期間達成了35項合作備忘錄和協議，涵蓋經濟合作、投資、科技、法律合作，以及金融、銀行和資本市場發展等範疇。代表團成員與卡塔爾夥伴互動頻繁，建立了聯繫渠道，有助於持續推動各領域合作。