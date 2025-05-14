中企承建伊拉克首座現代化水泥廠竣工

圖為伊拉克DCCP水泥廠一景。（圖片來源：人民網） 中評社北京5月14日電／據人民網報導，由中國電建承建的伊拉克首座現代化水泥廠、伊拉克DCCP水泥廠12日在伊拉克庫爾德斯坦地區埃爾比勒省舉行竣工儀式。伊拉克庫爾德斯坦地區政府總理馬斯魯爾·巴爾扎尼、中國水電四局董事長兼總經理龐旭、中國電建中東北非區域總部總經理彭剛、伊拉克達賓集團主席阿拉茲－米爾汗等各界代表百餘人出席。



據介紹，伊拉克DCCP水泥廠位於埃爾比勒省，由伊拉克達賓集團和中國電建聯合建設，年產水泥205萬噸。水泥廠採用中國技術、中國設備、中國資金，採用最高端設備和最先進工藝，實現了水泥生產的高度自動化控制。項目將為當地提供優質的建築材料，有效彌補伊拉克庫區及周邊地區水泥的供應缺口，為庫區建材行業發展注入嶄新活力。



馬斯魯爾·巴爾扎尼致辭表示，在不到兩年時間裡，項目實現正式投產，充分彰顯了項目執行團隊的專業、高效與卓越，也體現了本地力量與國際合作夥伴之間強有力的協同精神。這項成就令人倍感驕傲，也為庫區未來的發展奠定了堅實基礎。



巴爾扎尼強調，水泥廠所有排放設施均配備了先進的過濾系統，從源頭上解決了煙塵和有害氣體對環境的影響。這一舉措充分體現了對生態環境的尊重與責任擔當。巴爾扎尼最後祝願伊拉克達賓集團和中國電建在地區開展更多高質量合作。



龐旭表示，該水泥廠是首屆中阿峰會和中伊兩國領導人會晤成果。中國電建將繼續秉持“授人以魚，不如授人以漁”理念，在項目後續運維保障過程中，持續派駐中方技術人員開展運營工作，同時盡最大努力培養屬地化人才。他表示，中企願與當地各方繼續攜手合作，共同譜寫共建“一帶一路”的新篇章。