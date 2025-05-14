2025中華濟公文化節在天台舉辦

中評社北京5月14日電／據中國台灣網報導，5月14日上午，2025中華濟公文化節在天台山遊客中心開幕，吸引了1200多名海內外濟公信眾參加，他們跨越山海，齊聚於此，共同開啟一場探尋濟公文化、傳承和合精神的精彩之旅。



該文化節從2014年開始，已連續舉辦12年。此次文化節內容包括：2025中華濟公文化節開幕式、乙巳濟公成道816周年祭祀典禮、朝覲濟公故居、中華傳統文化大講堂、濟公故里聖跡游、賞華頂雲錦杜鵑等活動。從不同視角、不同時空引領信眾深刻體悟無我利他、扶貧濟困、打抱不平的濟公文化與和合精神。



近年來，天台充分發揮自身“活佛濟公降生地”“和合文化發祥地”等“十地”文化優勢，積極搭建“濟公故里海峽兩岸交流基地”，精心打造“兩岸（濟公故里）和合文化交流中心”，有力促進了海內外（兩岸）濟公文化的交流，帶動了兩岸社會各界的交往交融，為推動兩岸關係和平發展貢獻了積極力量。



天台縣縣委副書記、縣長王欣東在致歡迎辭中說道：“弘揚濟公文化，同胞親如一家。各界同胞不以山海為遠，共赴此次盛會，我們非常感動，希望通過這次文化節，各界同胞能以文化為橋、濟公為媒，增進交流、融洽感情、促進合作，常來濟公故里走親訪友，到天台走走看看，登天台山、觀大瀑布，夜游始豐湖、漫步赭溪老街，體驗‘有一種生活叫做天台’。”



台州市海峽兩岸交流協會會長陳慶進表示：我們將始終秉持“兩岸一家親”理念，尊重、關愛、造福台灣同胞。持續加強濟公故里海峽兩岸交流基地建設，推動“台·台”兩地在文化、經貿等領域的深度交流合作。我們將為廣大台胞提供更多到台州創業就業、學習工作、參訪聯誼的便利條件，讓大家共享大陸發展的紅利，攜手弘揚中華優秀傳統文化，不斷擴大和深化兩岸民間各領域的交流合作。



台灣嘉賓代表、宮廟代表、台商代表等也紛紛表達了對濟公文化的尊崇與熱愛，以及對兩岸交流合作的美好期許。他們一致認為，濟公文化是連接兩岸同胞心靈的紐帶，我們應當珍惜這一文化資源，加強交流合作，共同推動兩岸關係和平發展。



“山海阻途情不阻，兩岸齊心路無疆。” 長期以來，天台一直致力於加深與台、港、澳及東南亞等地的濟公文化交流互鑒。“中華濟公文化節”的形式和內容也在不斷豐富和創新，從最初單一的濟公祭祀典禮，發展到如今尋根溯源、交流研討、實地考察等多種形式相結合。這一轉變不僅帶動了兩地在文旅、經貿、農業等多個領域的深入合作，更為兩岸經濟社會發展注入了強勁動力。



2025中華濟公文化節的圓滿舉辦，不僅是一次文化的盛會，更是兩岸同胞情感交融、心靈契合的生動體現。相信在濟公文化的滋養下，兩岸同胞將攜手共進，共同創造更加美好的未來。