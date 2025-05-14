兩岸學者：台灣前途系於中華民族的偉大復興

中評社北京5月14日電／據海外網報導，以“中國式現代化與兩岸同胞福祉”為主題的2025年兩岸關係研討會5月11日在上海閉幕。來自海峽兩岸的有關人士和專家學者160餘人，參加這一為期兩天的兩岸重要學術交流活動。與會專家學者圍繞“擴大交流合作與守護共同家園”“台灣未來與兩岸願景”“‘台獨史觀’謬論”等議題進行深入研討。



研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦，上海海峽兩岸研究會承辦。中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明在研討會致辭表示，中國式現代化是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的現代化，兩岸同胞都是參與者、推動者、獲益者，理應鑄牢中華民族共同體意識，同心共創民族復興美好未來。在推進中國式現代化的過程中，我們有底氣應對各種風險挑戰，有條件保障兩岸同胞共同福祉，有能力挫敗“台獨”分裂圖謀和外部勢力干涉，有信心完成祖國統一大業和實現中華民族偉大復興。希望台灣同胞看清台灣前途和自身利益所在，把握歷史大勢，秉持民族大義，與大陸同胞攜手推進祖國統一和民族復興。



上海市委常委陳通致辭表示，上海在推進中國式現代化中發揮著龍頭帶動和示範引領作用，所取得的巨大成就為廣大台胞、台商、台青來滬交流和發展創造了有利條件。上海市將持續用心用情用力為台胞台企辦實事、做好事、解難事，拿出更多實打實的政策舉措，團結台灣同胞共同守護中華民族共同家園，攜手共創中華民族綿長福祉。



兩岸專家學者在發言中表示，大陸經濟基礎穩、韌性強、潛能大、優勢多，具備長期向好的基本趨勢，完全有能力、有底氣應對各種風險挑戰，實現中華民族偉大復興。兩岸同胞都是中國人，要為民族復興、國家統一共同打拼。



南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢表示，兩岸同胞應該在當前全球政經情勢複雜、台海風雲變幻莫測時，把握中國式現代化機遇，攜手守護生活更加美好的兩岸共同家園。只要能盤活兩岸交流合作的存量，做優兩岸融合發展的增量，提升兩岸和平發展的質量，高效率與高效能進行兩岸治理，兩岸中國人就能共創民族復興偉業。



中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周認為，追求中國式現代化的過程中，台灣同胞不能缺席。衹有通過兩岸融合發展，兩岸同胞才能建立起密切的命運共同體，消除敵意和仇恨，消除中華民族延續近百年的分裂、內鬥，實現兩岸同胞的大團結、大聯合，實現兩岸的永久和平，共享兩岸關係和平發展與中華民族偉大復興的機遇和紅利。



統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林在會上表示，回首近代中國走過的歷史，就是兩岸命運與共的歷史。中國式現代化如今在大陸已經取得傲人的成績，也將因為擴大兩岸交流合作而惠及台灣。隨著中國式現代化的發展，兩岸統一將水到渠成，兩岸美好願景可期。