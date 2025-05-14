中評社北京5月14日電／據中國台灣網報導，5月12日，深圳市召開台商代表座談會，聽取台資企業、台商協會意見建議，回應台資企業訴求，共同研究應對台資企業當前面臨的風險和挑戰，加大力度推進深圳市對台經貿工作高質量發展。深圳市委常委王強出席座談會並講話。



會議指出，今年是深圳經濟特區建立45周年，在深圳過去40多年的發展歷程中，台商台企發揮了重要作用，許多在深台企在深圳特區建立之初就來到深圳、投資深圳、扎根深圳，為深圳經濟發展，尤其是製造業發展作出了重要貢獻，要特別感謝台商朋友們為深圳產業發展提供的技術和管理經驗，當前，美國發起的關稅戰，改變不了大陸經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢，我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰，希望在深台資企業堅定信心、著眼長遠，始終堅守製造業這一“拿手好戲”，“加碼”投資深圳，深圳市委市政府將始終如一關心、關愛、服務台商台企，落實同等待遇，加大支持力度，助力台企轉型升級，深圳市台辦是廣大在深台企的“總服務台”，將持續解決好台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，幫助台企拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。



11家台商代表和深圳台商協會代表先後發言，他們表示，美國濫征關稅給外向型台企帶來一定壓力和影響，部分企業短期內面臨訂單減少、成本上升、利潤空間壓縮的挑戰，但大陸制度優勢突出，經濟韌性強，加上深圳產業體系完備、市場空間廣闊、投資消費潛力大，台商台企有信心渡過難關，並將搶抓歷史機遇，融入新發展格局，尋求新的更大發展機會和空間。與會台企代表就鼓勵企業研發、協助拓展內銷、保護知識產權、優化補貼政策、加強政策宣傳解讀等提出有關訴求及意見建議。



與會部門負責同志分別就企業訴求一一回應，詳細解答企業問題，並現場宣講深圳市在研發創新、技術改造、市場開拓、人才引進、融資擔保等各領域出台的最新政策，詳細介紹深圳市通關報關、稅務申報、政策解讀等政企聯絡平台，進一步幫助企業應對當前困難挑戰，鼓勵企業加大研發投入，堅定生產經營信心，扎根深圳發展。



14家中直駐深有關單位、市直有關部門負責同志參加會議。（中國台灣網、深圳市台辦聯合報導）