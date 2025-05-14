珠海市台商協會舉辦專題講座

中評社北京5月14日電／據中國台灣網報導，近日，為幫助台資企業深入洞察當前經濟形勢，應對美國關稅政策的持續影響，精準把握發展機遇，珠海市台商協會特邀天威集團副總裁張濤、香港宜達金融集團聯席董事鄒慧貞以及廈門國際銀行珠海分行公司金融部總經理魏韜在市台商協會報告廳舉辦了一場專題講座，吸引了眾多台資企業代表參加。



面對美國關稅政策衝擊、全球經濟格局不斷變化以及貨幣匯率的頻繁波動，台資企業的發展面臨著新的挑戰與機遇。講座伊始，張濤博士首先對美國的關稅政策進行了深入剖析。他指出，近年來，美國政府對進口商品加征關稅的政策頻頻出台，尤其是針對中國的高額關稅，對中美貿易關係造成了深遠影響。此外，張濤博士圍繞當前及未來一段時期的市場環境、企業如何在充滿不確定性的市場中化危為機實現更好發展等內容進行了深入剖析。



鄒慧貞女士從宏觀經濟的角度分析了美國和歐盟的關稅政策，並表示，雖然美國的關稅政策對中國台資企業構成了直接壓力，但同時也為企業轉型升級提供了契機。她指出，歐盟在某些領域對中國商品的進口政策相對寬鬆，台資企業可以通過開拓歐盟等多元化市場，降低對美國市場的依賴。鄒女士還從當前市場環境下台資企業發展的戰略方向和具體應對策略等方面進行了深入分析。



隨後，魏韜先生分享了關於台資企業應對全球經濟變化的實務經驗。他從國家層面的應對措施、台資企業層面的應對措施及企業中長期戰略布局等方面與大家共同分享心得。



講座的最後，三位專家與現場的台商代表們進行互動交流，台商代表圍繞企業在美國關稅政策下的具體困境踴躍提問，專家一一耐心解答並提供了切實可行的建議。現場氣氛熱烈，大家紛紛表示，通過此次講座，進一步明確了企業在當前經濟形勢下的發展方向和策略，增強了發展的信心和決心。



此次專題講座不僅為台資企業提供了關於美國關稅政策及其影響的深刻見解，也為企業的未來發展戰略提供了有益的參考。未來，珠海市台港澳事務局將繼續指導市台商協會組織此類政策解讀、交流分享活動，為台資企業提供更全面的支持與服務，助力台資企業在全球經濟大潮中乘風破浪，實現更好發展。（中國台灣網、珠海市台港澳事務局聯合報導）