兩岸專家學者呼籲台灣同胞做出明智選擇

中評社北京5月14日電／據中國台灣網報導，如歌五月，繁花似錦；黃浦江畔，豪情激蕩。兩岸有志之士跨海相會，為兩岸同胞福祉而謀，為民族復興夢想疾呼。



5月10日至11日，以“中國式現代化與兩岸同胞福祉”為主題的2025年兩岸關係研討會在上海舉辦，來自海峽兩岸的有關人士和專家學者160餘人，圍繞“擴大交流合作與守護共同家園”“台灣未來與兩岸願景”“‘台獨史觀’謬論”等議題進行深入研討。學者們紛紛表示，中國式現代化與兩岸同胞褔祉緊密相連，兩岸關係和平發展、融合發展是台灣同胞走向幸福的唯一道路。



中國式現代化與兩岸同胞褔祉緊密相連



台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。台灣同胞對美好生活的向往，只能也必將在民族復興中變成現實。



“中國式現代化為人類社會實現現代化提供了一個新的路徑選擇。”中國國際經濟交流中心總工程師陳文玲指出，中國式現代化是人類歷史上前所未有的宏偉工程，它不僅惠及大陸，也惠及香港、澳門、台灣以及世界上所有的華人地區。



“從中國式現代化的歷史視野，共同探討台灣未來與兩岸願景，深具時代意義。”統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林說。他回顧了我國甲午戰敗被迫割讓台灣的屈辱歷史，詳述了鴉片戰爭以來我國進行的有關現代化建設探索，“回首近代，中國現代化走過的歷史，就是兩岸命運與共的歷史”。他堅信，隨著中國式現代化的發展，兩岸統一的趨勢將水到渠成，兩岸美好願景可期。



美國特朗普政府關稅“大棒”攪亂世界經濟，台灣亦深受其害。南京大學台灣研究所所長劉相平指出，近年台灣受美國脅迫，半導體產業支柱台積電不斷加大赴美投資，核心產業逐漸被掏空，台灣利益受到嚴重損害，前途堪憂。“缺乏自主性，被外國盤剝、奴役的現代化，不可能是真正的現代化。”他指出，台灣依附於西方國家不會有出路，台灣前途在於中華民族的偉大復興。



台灣《旺報》社長兼總主筆戎撫天指出，當前，國際格局“東升西降”，中國大陸的崛起已是事實。與此同時，台灣民意發生巨變，民眾對美國的信賴度大大降低，“台灣現在是一個非常空虛的狀態，對未來何去何從、要走什麼路感到迷茫”。