為兩岸尋親尋根，每一步都是“歸途”

中評社北京5月14日電／據中國青年報報導，“第一次感覺到，我跟大陸聯結得這麼強。”台灣時事評論員郭正亮回到祖籍地漳州角美祭祖，在當地族親的簇擁中情緒高漲。近日，《失散百年 斷線重續——郭正亮尋根之旅》播出，為兩岸尋親尋根系列公益紀實節目《艾在歸途》第一季畫上句號。



一檔應台胞訴求而生的節目



“能夠動用的人脈關係我都動用了，我的挫折感是非常深的。70年來，我沒有見過家鄉人，年紀大了，我才感受到什麼是‘葉落歸根’。我必須要瞭解一件事：我究竟從何而來？這一次，算是我最後一次的尋親之旅吧。小艾，我要把尋親的任務委托給你。”



這段發自肺腑的委托，是已故台灣時事評論員張友驊，生前向福建省政協委員、《艾在歸途》制片人艾珂竹發出的。他是《艾在歸途》第一期節目的主人公，苦尋祖籍地30年而不得，到了古稀之年越發覺得時間緊迫。



他不是向艾珂竹提出尋根尋親請托的第一人。



“福建是台灣同胞的主要祖籍地。我們時常能夠收到台胞的尋親求助，大量台胞都僅知道自己的祖籍在大陸，卻一直找不到尋根謁祖的渠道，”艾珂竹說，“我將台胞尋親的背景資料與情況進行整理之後，向福建省政協提交了提案：希望能夠建立統一便捷且充滿人文關懷的台胞尋親平台，打造多部門協同辦理的運作機制，為這些想要找到親人、家族、宗祠的台胞提供服務。”



在多種因素的共同作用下，《艾在歸途》誕生了，以10段真實的尋親、尋根故事，直觀展現兩岸同胞割舍不斷的血脈親情。



除了張友驊、郭正亮、蔡正元、黃安、李孔智、游智彬、劉樂妍等兩岸知名人士外，還有福州高新區江口宋、水西林的台灣宗親，以及“湖北青年五四獎章”獲得者、台青王天山等，都在節目組的幫助、見證下實現了尋根謁祖的心願。



“在拍攝中我們意識到，許多尋親的委托和意願，是當事人的‘畢生心願’。無論是台灣還是大陸的宗親有不少年事已高者，我們的拍攝對於此類委托來說是‘搶救性’的。”艾珂竹說。