北京東城港澳台青年實習就業創業平台啟動

活動現場（圖片由主辦方提供） 中評社北京5月14日電／5月13日，桑梓青創營——北京市東城區港澳台青年實習就業創業平台啟動儀式在北京台灣會館成功舉辦。



啟動儀式上，北京市東城區相關部門負責人分別介紹了東城區區情、產業發展規劃和就業創業服務情況，區委統戰部、區台辦發布了集政策、崗位、培訓、保障於一體的港澳台青年實習就業創業平台工作手册。中央台辦交流局副局長孫廣星，中央人民政府駐香港聯絡辦公室北京聯絡部副主任張有才，北京市台辦主任霍光峰，北京市台聯黨組書記袁海鵬，市委統戰部二級巡視員馬東，東城區委書記孫新軍，東城區委常委、統戰部部長薛國強，東城區人民政府副區長王智勇共同上台啟動桑梓青創營平台。孫新軍同志為桑梓青創營實踐基地——東城文化人才（國際）產業園授牌。



北京東方嘉誠文化產業有限公司副總裁、東城文化人才（國際）產業園負責人周童表示，作為東城區授牌的港澳台青年就業創業實踐基地，將進一步承擔企業社會責任，發揮好服務扶持及保障作用，為港澳台青年學子們提供實習就業的溫暖港灣。東城區新聯會副會長、北京日月星奇文化傳播有限公司創始人、CEO梁家僖在發言中表示，向區委統戰部、區台辦提交的“幫助港澳台青年在北京就業創業”的相關建議在今天變成了現實，相信這個平台會持續為港澳台青年在北京發展提供堅強的後盾和保障。



在東城從業的台灣醫生魏大為分享了在京求學和從醫經歷，他表示，廣大港澳台青年只要積極主動地抓住每一個機會，就會在東城這片充滿機遇的土地上實現自己的價值。清華大學蘇世民學院碩士生、港澳台青年代表李澤森表示畢業後準備留京工作，在桑梓青創營這樣的平台上，港澳台青年能夠更好地把握時代機遇。啟動儀式結束後，部分與會嘉賓、北京市創業導師與高校港澳台學生開展座談，就職業發展規劃現場交流。



北京市有關單位領導充分肯定了桑梓青創營平台建設，並期待桑梓青創營不斷發揮平台作用，為港澳台青年在北京發展提供更貼心的服務、搭建更寬廣的舞台。現場港澳台學生表示，通過這個活動對東城區的產業發展和有關政策有了直觀認識，希望更多瞭解東城、選擇東城，期待未來到東城就業創業實現人生價值。



中央台辦、香港中聯辦、澳門中聯辦及北京市、東城區相關部門的負責同志，駐區港澳台僑企業、創業孵化機構負責人，港澳台青年學生及媒體代表等90餘人參加啟動儀式。