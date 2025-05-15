舉重亞錦賽：奧運冠軍劉煥華斬獲兩金一銀

5月14日，中國選手劉煥華在頒獎儀式上。最終，他獲得挺舉、總成績兩項冠軍和抓舉亞軍。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，在浙江江山舉行的2025年亞洲舉重錦標賽14日進入倒數第二個比賽日。中國隊劉煥華斬獲兩金一銀，田東蘋、薑雨佳分別收穫三金、三銀。



劉煥華曾在巴黎奧運會男子102公斤級比賽中奪冠，取得中國男子舉重大級別的奧運首金。當日的亞錦賽男子102公斤級比賽中，劉煥華又遇到了老對手、來自土庫曼斯坦的哈桑巴耶夫。抓舉階段，哈桑巴耶夫率先完成182公斤，劉煥華第三次試舉選擇183公斤衝擊金牌，但未能成功，以180公斤的成績收穫銀牌。哈薩克斯坦選手安特羅波夫奪得銅牌。



然而，哈桑巴耶夫有些“偏科”，僅在抓舉比賽中比較強勢，挺舉則失去了競爭力，僅完成195公斤。劉煥華以220公斤開把成功，隨後在重心有些不穩的情況下艱難舉起230公斤。第三次試舉，劉煥華要了234公斤，挑戰自己保持的232公斤的世界紀錄，未能成功，但依然斬獲挺舉和總成績金牌。安特羅波夫獲挺舉和總成績銀牌，哈桑巴耶夫獲挺舉和總成績銅牌。



“當時在場上感覺腰已經歪了，跟身體已經‘分離’了，硬頂回來的。”劉煥華說，“按訓練水平來看的話，今天算是發揮比較完美了。但可能自己狀態還是稍微差了一點，最後一把234公斤沒起來，有一點小遺憾。”



田東蘋、薑雨佳共同出戰女子87公斤級比賽。兩人試舉成功率均不高，最終田東蘋以抓舉118公斤、挺舉141公斤、總成績259公斤收穫三枚金牌，薑雨佳的三項成績分別為113公斤、140公斤、253公斤，收穫三枚銀牌。



當日晚間進行的男子109公斤級比賽沒有中國隊選手參加，東京奧運會該級別冠軍、烏茲別克斯坦選手朱拉耶夫以抓舉183公斤、挺舉223公斤、總成績406公斤收穫三枚金牌。