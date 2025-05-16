《中國評論》月刊第329期內容介紹

第329期《中國評論》月刊2025年5月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港5月16日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第329期《中國評論》月刊2025年5月號已出刊。本期《中國評論》共刊發19篇文章，涵蓋兩岸、港澳、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦兩岸和平路徑與風險，刊發了《連戰“和平之旅”二十週年憶述與啟示》《聚同化異：深化兩岸融合發展方法論探析》《多維視角下“台灣共同體”概念與內涵辨析》和《“兩國論”的“憲法”路徑和誤區》四篇文章。



中國國民黨前副秘書長、前大陸工作會主任張榮恭發表《連戰“和平之旅”二十週年憶述與啟示》一文。文章指出，連戰“和平之旅”既改變了兩岸關係，也改變了國共關係。兩岸關係方面，當時陳水扁宣布了等同於“台獨”時間表的“制憲”時程；大陸以《反分裂國家法》進行反制，雙方處於統“獨”對決態勢。連戰大陸行，展現了台灣反“獨”促和的理性力量，為三年後國民黨八年執政的兩岸關係和平發展，鋪平了道路。國共關係方面，1945年蔣介石與毛澤東重慶會談，仍未達成中國的和平，直至兩岸隔海分治。一直到“和平之旅”，國共領導人才實現了時隔六十年的正式和解，值得載入史冊。如今，兩岸雙方當局對立愈趨嚴重，統“獨”對抗更加尖銳，甚至連兩岸民間交流都受到民進黨政府打壓。殊不知兩岸和平統一的概率若減少，衹會導向非和平統一。因此，二十年前的連戰大陸行，極具啟示。



廈門大學台灣研究中心主任陳先才教授，和廈門大學台灣研究院政治所博士研究生林悅賢聯合發表《聚同化異：深化兩岸融合發展方法論探析》一文。文章指出，在百年未有之大變局下，台灣問題已經到了一個重要節點。和平統一政策仍然是大陸方面對台工作的大政方針，但“台獨”勢力及外部干預勢力對兩岸關係和平發展進程的威脅正在與日俱增，其後果不容低估。新時期深化兩岸融合發展不衹是正當其時，更要由“求同存異”升華到“聚同化異”，從而將兩岸共識推進到更高的層次。兩岸關係要以“聚同化異”為引領，力爭在“聚同”中“化異”，在“化異”中推進“聚同”，不斷增進政治互信，從而為兩岸關係的持久和平穩定奠定重要的基石。

