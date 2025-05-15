鄭欽文首勝薩巴倫卡　晉級羅馬站女單半決賽

5月14日，鄭欽文（右）和薩巴倫卡在賽後互相致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，在14日進行的女子網球協會（WTA）1000羅馬站女單四分之一決賽中，中國名將鄭欽文直落兩盤擊敗頭號種子薩巴倫卡，第三次躋身WTA1000賽四強。



雙方此前六次相遇，薩巴倫卡全部勝出，這場比賽是雙方首次在紅土交鋒。首盤前三局，雙方各自保發，薩巴倫卡以2：1領先。第四局鄭欽文成功挽救2個破發點後保發，並在第五局連得4分完成破發。雙方在此後四局各自保發，鄭欽文以5：4領先。第十局，鄭欽文打出了兩記ACE球（發球直接得分且對手未觸球），以6：4贏下首盤。



第二盤比賽，鄭欽文乘勝追擊，在第一局就實現了破發，隨後又連得4分贏下第二局。此後四局雙方均未實現破發，鄭欽文以4：2領先。薩巴倫卡在第七局挽救4個破發點後扳回一局，但鄭欽文氣勢不減，連保帶破以6：3拿下比賽，首次闖入羅馬站四強。



“終於突破了！我一直知道我有擊敗所有人的實力，很開心今天真正做到了。”鄭欽文賽後說。



“我覺得我開局做得不錯，我告訴自己不能像之前那樣那麼輕易地就把前幾局丟掉。當比賽進入更膠著的階段，我覺得對我是比較有利的，因為其實我比她更加擅長打長回合的球。當比賽進入到三四拍的狀態，從數據上來看我是更占優勢的。”鄭欽文復盤道。



本場比賽，鄭欽文的一發得分率高達82%，成為她取勝的關鍵。“今天我覺得做得很好的一點，就是我的一發成功率在關鍵的時候是在的，我也很好地控制了我的非受迫性失誤。”她說。



歷經七次交手，鄭欽文終於戰勝了薩巴倫卡。“之前我跟她打的時候，可能她有世界第一和大滿貫的頭銜，再加上我青少年的時候一直看她打球，所以說我沒有辦法很好地認清局勢。前三次和她交手時我感覺很憋屈，因為我只發揮出了百分之三四十的實力。”鄭欽文說，當她把對手的光環去掉後，才能看清場上局勢，並像田忌賽馬一樣抓住對手的缺點與其交手。



鄭欽文將在半決賽迎戰四號種子高芙。