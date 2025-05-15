特朗普中東行　“繞不開”以色列

5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（右）會見美國總統特朗普。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，美國總統唐納德·特朗普13日至16日訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿拉伯聯合酋長國三國，此行將不會到訪美國在中東地區的傳統盟友以色列。



近一段時間以來，美國已多次“繞開”以色列，雙方分歧引發輿論關注。13日，特朗普在沙特首都利雅得談及“盡快結束”加沙地帶戰事；以色列總理本雅明·內塔尼亞胡則發聲，以軍將在未來幾天“全力進入”加沙地帶。



特朗普13日在利雅得出席一場活動，談及美國在中東地區外交政策。據《以色列時報》報導，美以分歧在多方面顯現。



特朗普說，他非常希望沙特能加入《亞伯拉罕協議》，“不過，你們按自己的時間來”。《以色列時報》說，特朗普這一表態意味著承認沙特當前無意與以色列關係正常化。



特朗普在首個總統任期內撮合阿聯酋、巴林、蘇丹、摩洛哥與以色列簽署所謂《亞伯拉罕協議》，快速推進關係正常化，但在推動地區大國沙特與以色列建交方面則困難重重。2023年10月本輪巴以衝突爆發後，沙特暫停沙以關係正常化談判。



特朗普還說，美方正推動“盡快結束”巴以衝突，並談及美方促成了被扣押在加沙地帶的最後一名美國公民艾丹·亞歷山大獲釋。



亞歷山大有美以雙重國籍。美國政府“繞過”以色列，11日與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成協議，促成亞歷山大獲釋。



據《以色列時報》報導，在美國政府要求下，以色列13日派出談判人員前往卡塔爾首都多哈，同哈馬斯就加沙地帶停火協議進行間接談判。不過，內塔尼亞胡堅持只同意臨時停火，而哈馬斯要求徹底結束戰事。與此同時，以軍強勢推進在加沙地帶的軍事行動。

