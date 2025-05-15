海合會國家領導人重申對巴勒斯坦事業的支持

海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家領導人14日在利雅得舉行的海合會-美國峰會上重申對巴勒斯坦事業的支持。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家領導人14日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的海合會－美國峰會上重申對巴勒斯坦事業的支持。



據沙特通訊社報導，沙特王儲兼首相穆罕默德和到訪的美國總統特朗普共同主持峰會，巴林國王哈馬德、科威特埃米爾（國家元首）米沙勒等海合會國家領導人出席。



穆罕默德表示，沙特致力於與美國和其他海合會國家合作，以緩和地區緊張局勢，結束加沙戰爭，並根據“阿拉伯和平倡議”和相關國際決議，尋求巴勒斯坦問題的持久全面解決方案。



哈馬德呼籲通過“兩國方案”保障巴勒斯坦人民的權利，維護地區安全與穩定。他還對特朗普宣布將解除對敘利亞制裁表示讚賞。



米沙勒表示，希望本屆峰會有助於解決陷入停滯的中東和平進程等關鍵問題。他強調，應根據國際決議和“阿拉伯和平倡議”，實現巴勒斯坦問題的公正和全面解決，建立以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國。



特朗普表示，海合會國家在推動中東地區穩定與繁榮方面發揮著關鍵作用。美國支持地區國家為推動巴勒斯坦人民未來所作的一切努力。

