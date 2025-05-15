中國海油：教育促廉，厚植廉潔文化精神沃土

近日，中國海油廉潔文化中心開展黨風廉政警示教育進基層巡展活動。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月15日電／據中國紀檢監察報報導，黨中央高度重視廉潔文化建設，強調反對腐敗、建設廉潔政治，是我們黨一貫堅持的鮮明政治立場。二十屆中央紀委四次全會強調，針對錯誤思想觀念影響，加大以文化人、以文育人力度，制定新時代廉潔文化建設三年行動計劃（2025—2027年），推動廉潔文化走進各行各業、千家萬戶。中央紀委國家監委駐中國海洋石油集團有限公司紀檢監察組（以下簡稱駐中國海油紀檢監察組）深入貫徹落實《關於加強新時代廉潔文化建設的意見》，把加強新時代廉潔文化建設作為一體推進“三不腐”的基礎性工程，在全系統統籌推進思想固廉、教育促廉、文化養廉、陣地育廉、家風正廉，持續提升廉潔文化的政治引領力、強大生命力、感染號召力、傳播輻射力和持續影響力。



思想固廉，加強理論指導實踐的政治引領力



思想是行動的先導，能否做到清正廉潔，根子在思想。在加強新時代廉潔文化建設中，駐中國海油紀檢監察組把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，推動各級黨組織把新時代廉潔文化建設融入黨的宣傳思想文化工作，通過科學理論武裝頭腦，加強理論指導實踐的政治引領力。



汲取理論知識，提高認知凝聚合力。推動各級黨組織在深化學習上持續用力，嚴格執行“第一議題”制度、集體學習制度，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，將習近平總書記關於新時代廉潔文化建設等重要論述納入黨組理論學習中心組學習、“三會一課”、黨校教育培訓必修課和“青年員工第一課”等內容，系統學習中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化，引導黨員幹部不斷增強推進全面從嚴治黨的政治自覺和責任擔當。鞏固深化黨紀學習教育成果，推動中國海油黨組印發《中國海油關於推進黨紀學習教育常態化長效化的工作方案》，突出紀律教育重點內容，全面系統學習黨章黨規黨紀，延伸學習應知應會黨內法規和國家法律清單，深入開展普法宣傳教育，通過專家講座、以案釋紀釋法等形式，推動黨員幹部真正把紀律規矩轉化為日常遵循。

