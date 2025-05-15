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日本自衛隊一架訓練機墜落
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2025-05-15 10:21:45
圖片來源：央視新聞
中評社北京5月15日電／據央視新聞報導，總台記者從日本防衛省獲悉，當地時間14日，一架日本航空自衛隊練習機在愛知縣犬山市附近飛行過程中，從雷達上消失。
日本內閣官房長官林芳正當天證實，日本航空自衛隊的一架T－4教練機從位於愛知縣的日本航空自衛隊小牧基地起飛後不久墜毀。據日本防衛省方面消息，該飛機上共載有2人。
據愛知縣警方消息，該縣犬山市一處水庫發生自衛隊飛機墜毀事故，警方已接到多起民眾撥打的報警電話。日本官房長官林芳正稱，該飛機在起飛後不久墜毀。
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