日本自衛隊一架訓練機墜落

圖片來源：央視新聞 中評社北京5月15日電／據央視新聞報導，總台記者從日本防衛省獲悉，當地時間14日，一架日本航空自衛隊練習機在愛知縣犬山市附近飛行過程中，從雷達上消失。



日本內閣官房長官林芳正當天證實，日本航空自衛隊的一架T－4教練機從位於愛知縣的日本航空自衛隊小牧基地起飛後不久墜毀。據日本防衛省方面消息，該飛機上共載有2人。



據愛知縣警方消息，該縣犬山市一處水庫發生自衛隊飛機墜毀事故，警方已接到多起民眾撥打的報警電話。日本官房長官林芳正稱，該飛機在起飛後不久墜毀。