好醫保正式向港澳台居民開放投保

好醫保系列產品截圖（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華網報導，為提升港澳台居民在大陸的金融服務便利性，5月14日，互聯網保險優選平台螞蟻保宣布，旗下百萬醫療險產品“好醫保·長期醫療（旗艦版）”（以下簡稱“好醫保”旗艦版）正式向港澳台居民開放投保。即日起，持有大陸居住證的港澳台居民，上支付寶APP搜索“好醫保”，進入螞蟻保頻道便可操作投保，投保年齡從28天至55周歲，符合健康告知要求，便可享受與內地（大陸）居民相同的普惠型百萬醫療保障。



這是好醫保系列向港澳台居民開放的首款產品，大大便利了港澳台居民在內地（大陸）獲得高性價比的健康保障，降低潛在的就醫經濟壓力。據瞭解，未來，螞蟻保平台上的好醫保少兒、成人、老人等全系列產品矩陣，涵蓋門診險、一般住院醫療險、防癌醫療險、高端住院醫療險等品類，都將陸續向港澳台居民開放投保。



螞蟻保醫療險業務負責人周豪傑表示，港澳台居民赴內地（大陸）工作生活的人數持續增長，跨境醫療保障銜接需求日益凸顯。為此，螞蟻保積極響應國家關於推動金融服務國際化、便利化的政策導向，支持港澳台居民在內地（大陸）投保商業保險產品，讓他們可以和內地（大陸）居民一樣，享受普惠、高品質的保險服務。

