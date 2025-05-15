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中國年內首次降准 釋放長期流動性1萬億元
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2025-05-15 10:01:40
中評社香港5月15日電／中國人民銀行近日宣布，自5月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。
新華社報導，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從原來的5%調降為0%，將增強這兩類機構面向特定領域的信貸供給能力。
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