中國年內首次降准　釋放長期流動性1萬億元

中評社香港5月15日電／中國人民銀行近日宣布，自5月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。



新華社報導，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從原來的5%調降為0%，將增強這兩類機構面向特定領域的信貸供給能力。