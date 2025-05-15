新發現始祖鳥標本提供恐龍類演化的關鍵證據

始祖鳥芝加哥標本生態復原圖。（中國科學院古脊椎所供圖） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，始祖鳥是已知最古老的鳥類之一，對它的研究有助於解開鳥類起源和早期演化的奧秘。記者5月14日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉，中美兩國科學家合作發表了一件始祖鳥新標本——芝加哥標本，揭示了始祖鳥的骨骼、軟組織及羽毛等細節，為恐龍到鳥類演化關鍵期的頭骨演化和飛行適應等提供了關鍵證據。



相關研究由中國科學院古脊椎所研究員胡晗和美國菲爾德自然歷史博物館專家共同領導的中美團隊完成，研究成果5月14日發表於國際學術期刊《自然》。該雜誌的同行評審專家認為，這是目前保存最為完好的始祖鳥標本（尤其是頭骨部分），具有極大的研究價值。



這件標本由菲爾德自然歷史博物館於2022年收藏，是目前發現體型最小的始祖鳥標本，衹有近鴿子大小。標本極為完整，大部分骨骼保存較為立體，同時保存有罕見的軟組織（如皮膚、趾墊）和羽毛等重要信息，為深入理解其形態信息與生態適應提供了重要證據。



基於這件標本的保存狀態，胡晗帶領研究團隊成功對其進行了高精度CT掃描和三維重建。重建結果顯示，該標本幾乎完整保存了整個頭骨，尤其罕見地保存了完整的腭區結構。



“這一結構表明，始祖鳥的頭骨形態介於傷齒龍類和其他白堊紀鳥類之間，代表著從非鳥恐龍缺乏靈活性的頭骨向鳥類更輕便靈活的頭骨過渡的關鍵階段。”胡晗說，此次重建的結果不僅為理解始祖鳥自身特徵提供了重要線索，也為今後開展化石鳥類頭骨的三維功能形態分析奠定了基礎。