丁薛祥出席2025世界數字教育大會並致辭

5月14日下午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在武漢出席2025世界數字教育大會開幕式並致辭。（圖源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥14日下午在武漢出席2025世界數字教育大會開幕式並致辭。



丁薛祥表示，中國政府高度重視發展數字教育。習近平主席強調，要深入實施國家教育數字化戰略，建設學習型社會，推動各類型各層次人才競相湧現。中國正在加快建設教育強國，將持續推進教育數字化轉型、智能化升級，建立健全更加公平、更高質量、更具智慧、服務全民終身學習的現代數字教育體系，更好發揮教育在全面建設社會主義現代化國家中的基礎性、戰略性支撐作用。



丁薛祥指出，數字技術正在以前所未有的速度和方式融入教育，要把握智能時代教育發展脈搏，深化數字教育國際合作，加快落實《全球數字契約》，推動實現聯合國2030年可持續發展目標。他提出4點建議：一是攜手構建高水平數字教育國際開放合作體系，加強各國數字教育戰略和政策溝通，推動全方位、寬領域、多層次交流合作，持續擴大世界數字教育聯盟成員規模，加快形成數字教育國際合作新格局。二是攜手推進數字技術賦能教育轉型變革，完善開源開放、協同創新的研發生態，加強數字教育共性技術聯合攻關，共同開發教育領域專用大模型，推出更多滿足不同需求的數字教育服務和產品。三是攜手推動數字教育成果普惠共享，推進數字基礎設施互聯互通，提高數字教育可及性，幫助發展中國家推進教育數字化，加強人才培養和技術支持，彌合數字教育發展差距。四是攜手夯實數字教育倫理安全保障，堅持科技向善，加強數字教育治理，強化智能教育產品、工具、服務監管，確保數字教育規範有序發展。



柬埔寨副首相兼教育、青年和體育部大臣韓春那洛出席開幕式並致辭。



開幕式前，丁薛祥參觀了教育數字化成果展，與參展單位負責人互動交流。



2025世界數字教育大會以“教育發展與變革：智能時代”為主題。中外政府官員、相關國際組織負責人、大中小學代表以及專家學者等600餘人參加開幕式。