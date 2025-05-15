又失一筆撥款　哈佛繼續“硬剛”美國政府

中評社北京5月15日電／據新華網消息，美國政府13日宣布，將在先前凍結對哈佛大學的22億美元多年期撥款基礎上，再取消4.5億美元撥款。哈佛大學則在數小時後提交最新訴訟請求，尋求法官駁回聯邦政府上周關於暫停對哈佛大學所有撥款的決定。



由多個美國聯邦機構組成的打擊反猶主義聯合工作組13日致信哈佛大學，表示哈佛大學將失去來自美國教育部、衛生與公共服務部、總務管理局等8個聯邦機構的總計4.5億美元撥款。信中指責哈佛大學未能對抗“校園中普遍存在的種族歧視和反猶主義騷擾行為”，已成為“歧視的滋生地”。



哈佛大學則在當天晚些時候向位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦地區法院提交新的訴訟要求。該校4月21日在這家法院提起訴訟，指控美國政府試圖通過凍結聯邦資金操縱哈佛大學的學術決策。



哈佛在13日增加的訴訟內容中要求法官駁回美國教育部長琳達·麥克馬洪上周一項決定。麥克馬洪當時宣布，政府決定凍結對哈佛的所有科研撥款和其他資助，直到這所高校按照政府要求整改。



此外，哈佛提出，該校近期收到來自美國國家衛生研究院、國防部、能源部、農業部等部門的來信，告知撥款因有關哈佛校園內反猶主義風氣的指控而被取消。該校同樣尋求推翻這些決定。



哈佛同時表示，美國政府最初宣布凍結撥款，而現在其中大部分撥款已處於終止狀態，恢復無望。



聯邦地區法官艾莉森·伯勒斯審理該案，她定於7月21日聽取雙方辯詞。

