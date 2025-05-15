劉國中安排部署“三夏”工作

劉國中在安排部署“三夏”工作時強調，奮力奪取夏季糧油豐收，夯實全年糧食生產基礎。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中14日到農業農村部，調度分析當前糧食生產和農業防災減災形勢，安排部署夏收夏播夏管等工作。他強調，要認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，按照黨中央、國務院部署，不折不扣抓好“三夏”生產，奮力奪取夏季糧油豐收，夯實全年糧食生產基礎，為經濟持續回升向好提供支撐。



劉國中強調，“三夏”是全年糧食生產的關鍵時期，抓好“三夏”生產對完成全年糧食產量目標任務至關重要。要毫不放鬆做好夏收準備，抓好夏糧後期田管和氣象監測預警，提前調度部署機具，做好農機跨區作業、用油等服務保障，強化安全生產管理。要繼續挖掘機收減損潛力，盡快補上烘幹能力短板。要精心組織好夏糧收購，加強產銷銜接，確保農民售糧順暢、市場平穩有序。要不誤農時做好夏播夏管，抓實抓細大面積單產提升措施。要盯緊乾旱、幹熱風、“爛場雨”和病蟲等災害，善始善終做好農業防災減災。



劉國中強調，“三夏”工作時間緊、任務重。各地要切實扛牢保障糧食安全政治責任，提早組織動員，完善各項預案，及時協調解決工作中遇到的問題。各相關部門要加強協同配合，做好政策指導、收購收儲、交通保暢及資金保障等工作，確保夏糧豐收到手。