中方呼籲推動紅海局勢盡快降溫。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月15日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表孫磊14日在安理會也門問題公開會上發言，呼籲推動紅海局勢盡快降溫，堅持政治解決方向，加大對也門人道援助力度。



孫磊說，紅海局勢持續動蕩，令人擔憂。過去兩個月，美英對也門實施空襲，胡塞武裝同以色列相互襲擊，造成重大人員傷亡和基礎設施損毀。近日，美國和胡塞武裝達成停火協議。中方對此表示歡迎，讚賞阿曼為此所作努力，希望各方以此為契機，推動局勢盡快降溫。中方再次呼籲所有各方保持冷靜克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，呼籲胡塞武裝停止襲擾商船，維護紅海水域航道安全。也門的主權、安全和領土完整應得到尊重，已經達成的停火協議應得到執行。



孫磊表示，也門問題有複雜原因，最終要靠政治解決。中方呼籲也門各方展現決斷和意願，恢復接觸溝通，通過對話談判化解分歧，推進“也門人主導、也門人所有”的全面政治進程，早日實現和解，開啟經濟重建。中方支持地區國家為此發揮更大作用，支持聯合國也門問題特使格倫德貝里繼續作出更多努力。



孫磊指出，也門人道工作面臨供資不足、安全風險、主要國家政策影響外溢等多重挑戰，亟需國際社會加大支持。任何情況下都不能將平民和民用基礎設施作為襲擊目標。中方呼籲胡塞武裝立即無條件釋放所有被扣押人員。



孫磊強調，紅海緊張局勢同加沙局勢密切關聯。近期，以色列不顧國際社會強烈反對，重新燃起加沙戰火，持續圍困封鎖加沙，地區安全穩定面臨更多挑戰，令人深感擔憂和關切。國際社會應將實現加沙持久停火作為壓倒一切的優先事項，推動地區整體局勢實現降溫，恢復也門和紅海的和平穩定。