巴西專家：中拉萬里為鄰，共促多邊主義

中拉論壇第四屆部長級會議開幕式。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月15日電／據中國日報報導，巴西金磚國家政策研究中心主任、里約熱內盧天主教大學國際關係研究所教授瑪爾塔·費爾南德斯5月14日在《中國日報》撰文稱，中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行，這是在中拉論壇正式運行十周年之際召開的一次重要會議。



文章指出，中拉論壇已經成為中國同拉美和加勒比國家之間的重要合作平台。13日舉行的部長級會議彰顯了中拉對多邊合作、南南互聯互通以及構建更加公正合理的世界秩序的共同承諾，在某些大國奉行單邊主義導致地緣政治緊張局勢加劇的背景下令人耳目一新。



中拉論壇為世界樹立合作榜樣



中拉論壇於2014年成立，旨在加強中國同拉共體33個成員國之間的關係。2015年1月8日至9日，中拉論壇首屆部長級會議在北京舉行，標誌著論壇正式啟動。該論壇以相互尊重、互不干涉、共同發展為宗旨。



美國政府近期的所作所為讓人想起1823年推出的“門羅主義”。該政策方針宣揚“美洲是美洲人的美洲”，名義上是反對歐洲干涉美洲事務，實質上是為美國獨霸美洲辯護。比如，美國政府威脅要“收回”巴拿馬運河就足以表明，華盛頓一直將拉美視為自家“後院”。



中國為拉美發展作出重大貢獻



文章進一步表示，與之形成鮮明對比的是，中國立足於相互尊重、合作共贏，將自身定位為拉美的戰略夥伴，通過加大對基礎設施的投資促進該地區的可持續發展。中企投資開發的秘魯錢凱港堪稱個中典範，旨在打造南太平洋沿岸的重要物流樞紐，促進拉美同亞洲的直接貿易往來。除了海港和鐵路外，中國還助力建設其他基礎設施，進而推動拉美和加勒比國家更好地維護主權、促進經濟發展。