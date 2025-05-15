時隔3年俄烏直接談判　誰參加？談什麼？

俄羅斯總統普京確定俄烏談判俄方代表團名單。（圖源：央視新聞） 中評社北京5月15日電／據央視新聞報導，俄羅斯和烏克蘭計劃5月15日在土耳其伊斯坦布爾進行直接談判。普京已確定俄方代表團名單，美國國務卿魯比奧已抵達土耳其。此次會談將是2022年3月以來俄烏首次直接對話。



誰參加？



俄方：談判人員包含高級官員及專家



當地時間14日，據克裡姆林宮網站發布的消息，俄羅斯總統普京確定俄烏談判俄方代表團名單。



俄方代表團包括總統助理梅津斯基、外交部副部長加盧津、武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫、國防部副部長福明以及4名專家組成員。



據悉，這4名專家組成員為來自俄羅斯武裝力量總參謀部信息管理局、俄總統人道主義國家政策局、外交部獨聯體事務第二司、國防部國際軍事合作總局的官員。



烏方：尚未公布具體成員名單



當地時間14日，路透社援引消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基已啟程前往土耳其。



烏克蘭總統澤連斯基在例行視頻講話中表示，目前正在等待俄羅斯確認參加土耳其伊斯坦布爾會談的代表團組成，然後規劃烏克蘭的行動，澤連斯基說，“今天我們與團隊就土耳其會談的形式舉行了多次會議。我正在等待俄羅斯方面的人員抵達，然後我會確定烏克蘭應該採取哪些措施。我們也聽說美國總統特朗普正在考慮訪問土耳其的可能性。”