富權：教廷再次拒絕賴清德竄訪梵蒂岡請求

中評社香港5月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：教廷再次拒絕賴清德竄訪梵蒂岡請求。以下為文章內容。



賴清德在其就職一周年的前夕，為了要為其將要發表的第二個“五二零講話”增添“國際”色彩，以掩飾民進黨當局被困在台灣寶島、走不到國際社會的困局，起勁地要在國際社會“露面”，包括接受《日本經濟新聞》專訪，及要籍著教廷將要舉行新任教宗良十四世的就職典禮之機，以梵蒂岡是台灣當局的“邦交國”為由，意圖竄訪梵蒂岡出席新任教宗的就職典禮，讓其在“閃電”返台後發表“五二零講話”時，臉上有光。



實際上，早在四月二十六日梵蒂岡教廷舉行已故教宗方濟各的喪禮時，賴清德就極為希望能夠仗著梵蒂岡是台灣地區“邦交國”的機會，及二零零四年四月陳水扁首次赴梵蒂岡參加前任教宗若望保祿二世葬禮的“慣例”，親自前往教廷出席教宗方濟各的喪禮，一方面是宣示台灣地區在國際上的“主權國家”地位，在國際場合明目張膽地進行宣揚“台灣獨立”及“一中一台”的政治主張；另一方面是要以此機會與平日受到“一個中國”原則束限而“見不得”的世界各國領袖尤其是特朗普、馬克龍、施凱爾、澤連斯基以至聯合國秘書長古特雷斯等“排排企，握握手，大合照”，好“攞番個彩”，以挽救其目前低沉的民調。

