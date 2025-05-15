教育局促漢鼎書院盡快退還債券

教育局敦促漢鼎書院盡快退還所有離校學生家長的建校債券。（圖源：大公報） 中評社北京5月15日電／據大公報報導，私立學校漢鼎書院去年年底有家長投訴未能贖回學校債券，創校校監徐莉表示，有“白武士”進場，正進行債務重組，截至上月底，已支付相關債權人四期退款。徐莉近日在社交平台表示，辦學團體益利樂生教育基金預計在今年年底，還清所有離校學生家長的建校債券。



19家長報警 涉款2100萬



警方表示，截至星期一，接獲19名市民報案，涉款共約2100萬元，案件列作“求警調查”，暫時未有人被捕。



教育局回復傳媒查詢時表示，一直嚴肅跟進漢鼎書院的營運及財務情況，近月沒有接獲家長投訴學校未有退還建校債券費用。



教育局表示，已敦促學校與持份者保持充分溝通，盡快按照協議退還建校債券及相關款項，並確保學生的教育不受影響，亦已提醒學校應確保學校的財政狀況能支持學校持續營運，與投資者商討的學校發展及還款方案切實可行並如期落實，確保發放的資料準確無誤，以及安排教職員妥善處理家長查詢。教育局又指，若發現學校有虛假陳述，定必嚴肅跟進。



根據學校網站，漢鼎書院自2020／21學年起，要求所有在讀學生家庭須認購面額為60萬港元的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。自學生入讀學年開始，每學年扣減45000港元。家長持有建校債券的時間需滿1年或以上，學生離校滿4個月可申請贖回債券扣減後剩餘部分。