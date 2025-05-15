巴菲特：感覺自己開始變老　終決定退下火線

中評社香港5月15日電／《華爾街日報》報導，將於年底前退休“股神”巴菲特解釋，做出退休決定的原因是自己正在經歷老化帶來的身體影響。報導指，巴菲特稱，直到90歲左右，才真正開始變老，但一旦開始變老時，就變得不可逆轉。



他將於8月達95歲，他透露，開始偶爾失去平衡，有時甚至記不住別人的名字，閱讀報社時，他的視力也變得不那麼清晰。不過，他強調當機會出現時，他仍能保持敏銳的頭腦做出投資決策。“如果市場出現恐慌，我就會發揮作用，因為當價格下跌或其他人都感到害怕時，我不會感到害怕。這實際上與年齡無關”。