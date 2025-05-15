夏寶龍提四點希望　特區15局長撰文談落實

5月11日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍考察青茂口岸。（圖源：大公報） 中評社北京5月15日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前在澳門與工商界人士座談，提出四點希望：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。



香港特區政府15位局長撰文表示，夏主任的四點希望對香港意義重大，夏主任指出，“資本無國界，商人有祖國”，社會各界應該團結一心，堅守國家利益底線，發揮自身優勢，在變局中開創新局，為香港繁榮穩定和國家富強貢獻力量。局長們表示，政府會發揮好“一國兩制”下“內聯外通”的獨特優勢，因地制宜發展新質生產力。



政制及內地事務局局長曾國衛表示，夏主任指出，“資本無國界，商人有祖國”，沒有一個企業的發展不是依賴祖國的，企業和國家就是一個命運共同體。作為推動港澳經濟發展的主要力量，工商界和企業家立場要清醒，行動要自覺。曾國衛強調，香港各界必須要團結起來，堅持愛國護港；要掌握自身優勢，大力拓展國際商業網絡。



團結各界 關鍵時刻為國分憂



財經事務及庫務局局長許正宇指出，香港一直堅定捍衛國家利益，各界事業與國家發展更是緊密相連。我們會繼續堅守國家利益底線，把自己的事業聯繫到國家的發展和未來上來，不畏縮，邁步向前。正如夏寶龍主任強調，工商界素有愛國愛港傳統，關鍵時刻總能為國分憂。在當前單邊主義與霸權壓力挑戰開放合作的國際環境中，香港各界拒絕妥協，堅持將企業發展融入國家大局，為國家強盛貢獻力量。



保安局局長鄧炳強表示，夏主任再次提醒我們面對複雜凶險的國際地緣政治格局，社會各界必須團結一致，堅守國家利益底線，衹有堅決鬥爭才能贏得尊嚴、求得發展。保安局轄下紀律部隊會一如既往堅持底線思維，增強鬥爭精神和鬥爭本領，站在政治和全局的高度，以守正創新的改革思維和高度責任感，堅定維護國家安全，以新安全格局保障新發展格局，為實現香港發展新飛躍和中華民族偉大復興築牢安全屏障。