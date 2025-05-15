尼爾·布什：期待美中構築更多溝通之橋

中評社北京5月15日電／據人民日報海外版報導，作為美國前總統喬治·赫伯特·沃克·布什（老布什）的第三子、喬治·沃克·布什（小布什）總統的弟弟，尼爾·布什長期致力於美中民間交流。他負責的喬治·布什美中關係基金會，多次組織美中青年交流項目。近日，本報採訪尼爾·布什，聽他講對美中民間交往的期待。



“我們致力於促進美中之間的緊密聯繫”



“我的父親在擔任美國駐華聯絡處主任時，與中國建立了深厚的友誼，這份友誼深深影響了我的家族。”尼爾·布什說，他的父親始終相信美中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，面對全球性挑戰，美中兩國需要並肩同行。“父親的理念深刻影響了我。我相信，無論世界如何變化，美中關係終究會走向更光明的未來”。



2017年5月，喬治·布什美中關係基金會成立。尼爾·布什作為主席和創始人，傳承著父親的信念，希望用對話、交流和理解，打破偏見與誤解，讓跨越國界的友誼長久延續。



“我第一次踏上中國的土地是在1975年，從那以後，我又前往中國大約150次，目睹了這個國家的崛起。時至今日，許多其他國家的人仍然未能真正理解中國的發展道路。”尼爾·布什說，“中國的發展道路不僅成功，而且非常契合中國自身的發展需求，它幫助數億人擺脫了貧困，使中國成為世界第二大經濟體。”



多年來，尼爾·布什持續推動兩國民間經濟交流和教育合作，積極倡導用理解、尊重與信任，搭建兩種文化、兩種制度之間的溝通與對話之橋。2024年4月底，他在一場活動上再次提及他的希望：“喬治·布什美中關係基金會是對我父親的使命傳承，我們致力於促進美中之間的緊密聯繫”。



尼爾·布什常在聊天中提及這是他本年度第幾次來中國。在多次訪華經歷中，他結識了來自商界、學界、公益和教育等多領域的中國朋友。他始終堅守一個信念：搭建溝通與理解的橋梁，傳遞美中友好合作的理念。