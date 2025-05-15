40年禁令將解除？丹麥考慮發展核電

中評社北京5月15日電／據新華社報導， 丹麥氣候、能源和公用事業大臣拉爾斯·奧高13日表示，丹麥政府正在考慮解除維持了40年的核電開發禁令，以增強本國能源安全。如果解禁核電，意味著這個北歐國家能源政策發生重大轉變。



在丹麥《政治報》13日深夜發表的採訪報導中，奧高透露，丹麥政府將分析小型模塊化核反應堆等新型核電技術的潛在益處，預備明年發布相關分析報告。



“但光有潛力還不夠，我們還需要瞭解啟用這些技術對本國社會意味著什麼。”他在採訪中說。丹麥氣候、能源和公用事業部14日證實奧高上述言論。



歐洲各國因能源結構與需求的不同，在發展核電問題上立場分化明顯。歐洲聯盟兩個最大經濟體中，德國2023年關閉最後三座核電站，正式告別核電時代；法國則長期以核電為首要電力來源。



丹麥1985年決定放棄發展核電，近年來著力於發展風能、生物質能、太陽能等可再生能源。按照奧高的說法，即使重新開發核電，也不會使用傳統核電技術。



2005年，丹麥對鄰國瑞典關閉巴舍拜克2號核電站的舉措表示歡迎，這座核電站與丹麥首都哥本哈根就隔著一道厄勒海峽。在過去10年間，瑞典陸續關閉更多核電站，但本屆政府採取堅定支持發展核電的立場，正尋求增加核電產能。