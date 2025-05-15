駐日美軍直升機“高空掉袋”惹沖繩民眾抗議

這是2023年11月25日在日本沖繩美軍普天間基地駐留的“魚鷹”運輸機（資料照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月15日電／據新華網消息，駐日美軍一架直升機13日在沖繩本島北部上空飛行時，掉落一個裝有可燃物、重18公斤的袋子，引發當地民眾強烈不滿和抗議。沖繩縣知事玉城丹尼14日要求美軍防止類似事件再次發生。



日本防衛省沖繩防衛局說，駐日美軍普天間基地一架UH－1直升機13日16時左右掉落一個裝有信號彈發射裝置的袋子。駐日美軍證實這一消息，稱袋子為訓練期間“不慎掉落”。



截至14日晚，搜尋人員尚未找到掉落的袋子。現階段沒有收到人員傷亡和財產損失的報告。



這起事件引發沖繩當地民眾強烈憤慨。事發區域地方官員表示，掉落物如砸中居民可能致人死亡，袋子里的可燃物可能引發火災等重大事故。駐日美軍高空墜物事件對居民造成的心理負擔也不容忽視。



普天間基地所在的宜野灣市市長佐喜真淳說，這起事件“不該發生”，他已向沖繩防衛局提出強烈抗議。



沖繩縣知事玉城丹尼要求美軍採取措施，防止類似事件再次發生。按他的說法，這起事件引發當地民眾“嚴重擔憂”，“有可能演變成一場影響居民的災難”。



沖繩縣集中了日本全國約七成的駐日美軍設施。長期以來，美軍基地引發的噪聲污染、飛行事故及治安問題持續引發當地居民不滿。沖繩一直強烈要求修改日美地位協定、遷走美軍基地。