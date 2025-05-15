韓國總統選舉趨近　候選人安保與總理同級別

中評社北京5月15日電／據新華社報導，韓國還有大約三周迎來新一屆總統選舉，在日益緊張的政治氛圍中，7名總統候選人的人身安全問題受到高度關注。韓國警方14日說，為防止候選人遭遇安全威脅，已配備多套反狙擊探測設備，並計劃加大安保力度。



韓國第21屆總統選舉投票定於6月3日舉行，5月29日至30日為提前投票日，競選宣傳活動已於5月12日正式啟動。連日來，7名候選人前往各地舉行拉票活動，警方已遴選180人承擔選舉安保職責，較3年前的上一屆選舉增加二三十人，還計劃進一步擴大安保隊伍。



選舉結果出爐前，安保人員將為各候選人提供24小時“次最高級”保護，安保級別與國務總理、國會議長等高官相同。



據韓國媒體報導，近期有傳言稱最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明面臨安全威脅，有人企圖走私狙擊步槍對其實施暗殺。共同民主黨因而要求警方加大對李在明的安保力度。



韓國警察廳14日說，警方正在盡全力保護總統候選人安全。針對候選人面臨暗殺威脅的傳言，警方表示已部署反狙擊探測設備，同時安排防爆小分隊和無人機反制武器操作人員應對任何突發的“恐怖襲擊”。



韓國警察廳代理廳長李鎬永通報，6月3日總統選舉投票日當天將實施最高級別的“甲級緊急令”，動員全國全部警力，以確保選舉平穩進行。屆時，警方將在全國投入總計約16.8萬名警察在投票站、計票站等地維護秩序，防範突發事件。