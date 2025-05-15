中國金絲猴抵達比利時天堂動物園

中評社北京5月15日電／據新華社報導，當地時間14日下午，在隆重的歡迎儀式中，來自中國的三只金絲猴抵達比利時天堂動物園。



這三只金絲猴為一雄兩雌，來自陝西秦嶺大熊貓研究中心。入園後，它們將封閉式栖居於園方特意準備的一座中國風格的樓閣建築中，完成一個月的檢疫隔離後與公眾正式見面。根據園方與中國野生動物保護協會簽署的協議，雙方將開展為期10年的金絲猴保護合作。



當天，大批民眾早早來到天堂動物園。運載金絲猴的車輛從通道駛入園區時，人們歡呼鼓掌，熱情歡迎三位遠道而來的“貴客”。



天堂動物園創始人兼董事長埃裡克·董博在接受新華社記者採訪時說，能夠接待珍稀物種金絲猴，園方倍感榮幸。“中國的信任賦予我們巨大責任，我們將確保金絲猴快樂地生活在這裡，並期待它們誕下後代，將小金絲猴寶寶送歸中國。”



“從大熊貓到金絲猴，中國在野生動物保護方面取得的成果有目共睹。”董博說，“這三只金絲猴是中國美麗自然、優秀文化與中歐友誼的象徵，它們的到來標誌著歐洲和中國在動物保護領域的合作進一步深化。”



天堂動物園位於比利時布呂熱萊特，專門開辟了以大熊貓園為核心、占地面積4.5公頃的中國園。2014年2月，大熊貓“星徽”和“好好”作為中比友好的使者定居該園。其後，“好好”分別產下“天寶”“寶弟”和“寶妹”，使天堂動物園一度成為同時擁有5只大熊貓的境外動物園。2024年12月，“天寶”“寶弟”“寶妹”送還中國。

