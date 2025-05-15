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墨西哥中部發生嚴重交通事故致21人死亡
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2025-05-15 17:37:12
中評社北京5月15日電／據新華社報導，墨西哥中部普埃布拉州內政廳長薩穆埃爾·阿吉拉爾14日在社交媒體發文說，該州當天發生一起交通事故造成21人死亡。
據媒體報導，當天上午，一輛在普埃布拉州通向南部瓦哈卡州的公路上行駛的油罐車在試圖超車時先後撞上兩輛客車。油罐車失控翻入山谷並發生爆炸，一輛客車受撞擊後受損嚴重，另一輛客車輕微受損。
阿吉拉爾說，事故造成18人當場死亡，3人送醫後傷重不治，部分傷者仍在接受救治。
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