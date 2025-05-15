在喀麥隆擔任道路應急搶險救火隊的中國公司

中評社北京5月15日電／據新華社報導，位於非洲中西部的喀麥隆，每逢雨季，其道路橋梁經常遭遇塌方、泥石流等災害。一旦出現險情，喀麥隆政府往往會在第一時間向在當地運營的中國公司求助，搶修道路，排除險情。中國公司也被當地人親切地稱為“道路應急搶險救火隊”，其中就包括中交一公局集團喀麥隆公司。



姜村懸崖公路位於喀麥隆西部大區。2024年11月，嚴重的山體滑坡在這條公路上掩埋一輛長途客車，造成至少12人死亡。近一年，這條被稱為“死亡懸崖”的公路多次傳來噩耗：2024年6月5人死亡、25人受傷，7月5人死亡、59人受傷，9月8人死亡、57人受傷……



4月底，記者來到姜村懸崖公路，看見中交一公局的工程人員正在雨季中搶修這條公路。



公路沿線福雷凱村的酋長馬蒂亞斯·朱梅西·萬巴告訴記者，這條公路去年11月發生山體滑坡後，當地市政部門只是簡單清理，最近又發生了二次滑坡。據他介紹，姜村懸崖公路建於20多年前，是一條連續大角度上下坡的長距離盤山公路，事故頻發，因此被當地人稱為“死亡懸崖”。但這條公路也是喀麥隆西部大區通往西北大區和濱海大區的交通要道，對周圍的城市和村莊有著重要的經濟和社會價值。



中交一公局集團中非區域中心辦公室主任鄭海晨告訴記者，在發生二次滑坡後，喀麥隆公共工程部緊急聯繫中交一公局，請他們幫助疏通道路。接到任務的第二天，他們調集設備，用一天時間就搶修出一條臨時便道，恢復該路段通車。



記者看到，儘管路面還沒有硬化，但客車、貨車和村民們的摩托車已絡繹不絕地通過臨時便道。



“看到中國人來到這裡，我們就確信這條路將是一條好路，他們工作非常嚴謹，值得信賴。”朱梅西·萬巴感謝中國企業這麼快就修通了臨時便道。

