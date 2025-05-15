加拿大馬尼托巴省博內湖附近山火正在蔓延

中評社北京5月15日電／據央視新聞報導，加拿大曼尼托巴省博內湖（Lac du Bonnet）附近失控的山火迅速蔓延，近千人被迫撤離。



博內湖鄉鎮鎮長洛倫·辛克爾當地時間5月14日上午表示，大火是在前一天晚上開始燃燒的，由於風向轉變，當地政府七次延長了疏散令，目前已有800至1000人被迫撤離家園。



目前尚未有人員受傷的報告，但溫迪戈海灘（Wendigo Beach）地區周圍“建築物遭到嚴重損壞”。部分地區的電線杆和電線被燒毀、電力中斷，必須先修復這些設施，人們才能恢復正常生活。